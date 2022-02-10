«Металлист 1925» провел контрольный поединок против боснийского «Железничара»

На тренировочном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» сыграл с «Железничаром» из Сараево, занимающим 6-е место в в чемпионате Боснии и Герцеговины по футболу.

«Металлист 1925» потерпел поражение 1:2.

В составе харьковской команды забитым голом отметился Максим Задерака. Следует также отметить, что бразильский легионер «Металлиста 1925» Дерек не реализовал в этом матче пенальти.





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