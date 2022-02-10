В Балаклее во время пожара погибла пенсионерка

Сегодня около 7 утра в Балаклее загорелся частный дом: в результате пожара погибла пожилая женщина.

Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из комнат дома на площади около 2 кв. метров горели пол и домашние вещи. Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшей 81-летней хозяйки дома, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. В 07:27 пожар был ликвидирован. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости