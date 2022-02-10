Под Харьковом машина из кортежа Ярославского насмерть сбила человека, – СМИ

В Харьковской области на месте смертельной аварии, которая произошла накануне, нашли автономера, которые, по данным СМИ, принадлежат одной из машин кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники. По информации издания, с таким номерным знаком передвигается ведущая машина кортежа Ярославского.

По предварительной информации, в полицию уже обратился мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле поселка Мартовое, и что придет в райотдел дать показания.

В пресс-службе Александра Ярославского эту информацию пока не прокомментировали.

Авария на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошла накануне в 22:55. Неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину возрастом около 50 лет, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Тело погибшего направлено в морг, личность его устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Агентство Телевидения Новости