Задержан харьковчанин, который «заминировал» свой дом

8 февраля около 23:40 в полицию позвонил неизвестный и заявил о том, что в общежитии на улице Библика заложен тротил.

Взрывчатку в здании не нашли. Сотрудники полиции установили личность псевдоминира. Им оказался житель Индустриального района, ранее неоднократно судимый, в том числе за ложное сообщение о взрывчатке в развлекательном заведении города. Мужчина находился на испытательном сроке до апреля 2022 года, но снова совершил аналогичное преступление.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости