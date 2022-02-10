Определились финалисты клубного чемпионата мира по футболу

В обоих полуфиналах всё решилось в основное время.

В Абу-Даби — столице Объединённых Арабских Эмиратов, на решающую стадию вышел клубный чемпионат мира по футболу, в котором играют действующие обладатели самых престижных континентальных кубков.

В первом полуфинальном противостоянии между обладателем Кубка Либертадорес бразильским «Палмейрасом» и победителем африканской Лиги Чемпионов египетским «Аль-Ахли» победу со счетом 2:0 праздновал «Палмейрас».

Во втором полуфинале победитель европейской Лиги Чемпионов английский «Челси» выиграл 1:0 у победителя азиатской Лиги Чемпионов «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

Таким образом, в финале за трофей сойдутся 12 февраля «Челси» и «Палмейрас».

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