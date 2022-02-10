В Харькове горел недострой: причины выясняются

Масштабный пожар в недостроенном частном здании произошел сегодня утром около десяти часов. Спикер спасателей Евгений Василенко рассказывает: об этом случае Службе ГСЧС сообщили несколько очевидцев, увидевших густой дым, который шел из двухэтажки на улице Георгиевской.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі недобудованого будинку горіли різні речі та утеплювач будівельних матеріалів. Полумя поширилось на деревяні конструкції перекриття та даху. загальна площа пожежі складала понад 100 квадратних метрів.

К месту вызова немедленно приехало несколько подразделений ГСЧС. Позже из-за масштабов пожара решили привлечь дополнительную технику. Более тридцати пожарных начали операцию по тушению пожара. Полностью огонь удалось ликвидировать в 11:48. Что могло стать причиной возгорания – выясняется. Предварительно рассматривают две версии – неосторожное обращение с огнем или нарушение требований пожарной безопасности. На момент прибытия спасателей в горящем здании никого не было.

Агентство Телевидения Новости