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Зимняя Олимпиада-2022. Медальный зачет по итогам 10 февраля
Второй день подряд одна и та же сборная удерживает лидерство в медальном зачете на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
Это — сборная Германии.
У немецкой сборной по итогам сегодняшнего дня больше золотых медалей, чем у какой-либо иной — 6. Далее в первой тройке расположились также европейские страны — Норвегия и Австрия.
Всего же награды различного достоинства Пекина-2022 есть уже у олимпийцев из 25-ти стран.
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