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9 лет лишения свободы: суд вынес приговор насильнику

9 лет лишения свободы: суд вынес приговор насильнику

При поддержке Новобаварской окружной прокуратуры Харькова суд признал виновным 33-летнего мужчину в изнасиловании, разбое и умышленном телесном повреждении средней тяжести (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 1). Украины).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2020 мужчина, находясь в Холодногорском районе, начал преследовать девушку. Когда она остановилась, злоумышленник внезапно стал наносить ей множественные удары по голове и телу, после чего изнасиловал ее.

Мужчина также заставил потерпевшую отдать ему мобильный телефон, угрожая девушке пистолетом. После избиения потерпевшая потеряла сознание, а преступник скрылся с места преступления. Приговором Ленинского районного суда Харькова злоумышленник признан виновным: ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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