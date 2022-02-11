В Украине три области перешли в «красную» зону карантина
В пятницу, 11 февраля, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области перешли в «красную» зону карантина.
Такое решение было принято на заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионах.
В «красной» зоне запрещается:
работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Ограничения не действуют для прошедших полный курс вакцинации от коронавируса и имеет зеленый COVID-сертификат.
В Украине заболеваемость коронавирусом держится на высоком уровне: последние два дня в стране фиксируют более 41 тысячи инфицированных за сутки.
В «красной» зоне уже находятся Ровенская и Ивано-Франковская области.
Источник: Новое Время