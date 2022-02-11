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В Украине три области перешли в «красную» зону карантина

В Украине три области перешли в «красную» зону карантина

В пятницу, 11 февраля, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области перешли в «красную» зону карантина.

Такое решение было принято на заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионах.

В «красной» зоне запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не действуют для прошедших полный курс вакцинации от коронавируса и имеет зеленый COVID-сертификат.

В Украине заболеваемость коронавирусом держится на высоком уровне: последние два дня в стране фиксируют более 41 тысячи инфицированных за сутки.

В «красной» зоне уже находятся Ровенская и Ивано-Франковская области.

Источник: Новое Время

Агентство Телевидения Новости

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