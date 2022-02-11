Полиция установила личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского

Полиция установила личность погибшего в ДТП под Мартовой с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского в Чугуевском районе.

Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, работники полиции уже провели обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания водителя, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП.

Целью обыска было извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля «Мерседес» и причастности других лиц к совершению ДТП.

Правоохранители изъяли два автомобиля и серверы, информация с которых тщательно отрабатывается.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Также полиция открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП.

10 февраля сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины и объявила о подозрении в совершении данного уголовного правонарушения мужчине, который заявил в полицию о причастности к ДТП.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости