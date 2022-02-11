В Харькове состоится Конгресс местных и региональных властей
В Харькове сегодня, 11 февраля, состоится Конгресс местных и региональных властей.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
Мероприятие пройдет под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.
Заседание начнется в 13.00.
В повестке дня:
— состояние выполнения Закона Украины «Об основах национального сопротивления»
— обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине
— готовность к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины «Большое строительство»
— мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда
— выполнение Указа Президента Украины «О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и дополнительных гарантий для медицинских работников».