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В Харькове состоится Конгресс местных и региональных властей

В Харькове состоится Конгресс местных и региональных властей

В Харькове сегодня, 11 февраля, состоится Конгресс местных и региональных властей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Мероприятие пройдет под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Заседание начнется в 13.00.

В повестке дня:

— состояние выполнения Закона Украины «Об основах национального сопротивления»

— обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине

— готовность к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины «Большое строительство»

— мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда

— выполнение Указа Президента Украины «О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и дополнительных гарантий для медицинских работников».

Агентство Телевидения Новости

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