Зеленский прилетел в Харьков

В Харьков прилетел президент Украины Владимир Зеленский.

«Прибыл в Харьков. Начинаем важный рабочий визит. Сегодня пройдет выездное заседание СНБО, а также заседание Конгресса местных и региональных властей», — написал он в своем официальном телеграмм-канале.

Напомним, мероприятие с участием президента Зеленского запланировано на 13:00.

В повестке дня:

— состояние выполнения Закона Украины «Об основах национального сопротивления»

— обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине

— готовность к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины «Большое строительство»

— мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда

— выполнение Указа Президента Украины «О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и дополнительных гарантий для медицинских работников».

Агентство Телевидения Новости