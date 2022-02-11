Зеленский прилетел в Харьков
В Харьков прилетел президент Украины Владимир Зеленский.
«Прибыл в Харьков. Начинаем важный рабочий визит. Сегодня пройдет выездное заседание СНБО, а также заседание Конгресса местных и региональных властей», — написал он в своем официальном телеграмм-канале.
Напомним, мероприятие с участием президента Зеленского запланировано на 13:00.
В повестке дня:
— состояние выполнения Закона Украины «Об основах национального сопротивления»
— обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине
— готовность к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины «Большое строительство»
— мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда
— выполнение Указа Президента Украины «О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и дополнительных гарантий для медицинских работников».