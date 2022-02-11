Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:22
Просмотров: 275

Зеленский прилетел в Харьков

Зеленский прилетел в Харьков

В Харьков прилетел президент Украины Владимир Зеленский.

«Прибыл в Харьков. Начинаем важный рабочий визит. Сегодня пройдет выездное заседание СНБО, а также заседание Конгресса местных и региональных властей», — написал он в своем официальном телеграмм-канале.

Напомним, мероприятие с участием президента Зеленского запланировано на 13:00.

В повестке дня:

— состояние выполнения Закона Украины «Об основах национального сопротивления»

— обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине

— готовность к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины «Большое строительство»

— мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда

— выполнение Указа Президента Украины «О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и дополнительных гарантий для медицинских работников».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 