На Семинарской Chevrolet не пропустил Skoda

Сегодня в 07:15 на улице Семинарской, 63, не разминулись Chevrolet и Skoda.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, двигавшемуся по главной дороге.

На водителя Chevrolet патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.

Агентство Телевидения Новости