Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:15
Просмотров: 156

На Семинарской Chevrolet не пропустил Skoda

На Семинарской Chevrolet не пропустил Skoda

Сегодня в 07:15 на улице Семинарской, 63, не разминулись Chevrolet и Skoda.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, двигавшемуся по главной дороге.

На водителя Chevrolet патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 