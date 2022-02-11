Сегодня 13:15
Просмотров: 156
На Семинарской Chevrolet не пропустил Skoda
Сегодня в 07:15 на улице Семинарской, 63, не разминулись Chevrolet и Skoda.
Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, двигавшемуся по главной дороге.
На водителя Chevrolet патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.
Загрузка...