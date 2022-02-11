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Украинская биатлонистка во второй гонке на Олимпиаде в Пекине пробилась в десятку сильнейших

Украинская биатлонистка во второй гонке на Олимпиаде в Пекине пробилась в десятку сильнейших

Юлия Джима демонстрирует хорошую спортивную форму на зимней Олимпиаде-2022, проходящей в столице Китая.

Сегодня в женской спринтерской гонке на 7,5 км Джима допустила один промах на двух огневых рубежах и заняла итоговое 8-е место, отстав на 1 минуту 07,5 секунды от новоявленной олимпийской чемпионки Марте Олсбю Роселанд из Норвегии, которая чисто отстрелялась и из положения лёжа и из положения стоя.

Джима на этой Олимпиаде уже во второй раз пробилась в первую десятку. В индивидуальной гонке на 15 км она была 10-й.

Агентство Телевидения Новости

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