Рост цен на молочные продукты в Украине: что говорят эксперты

За последние четыре месяца в Украине существенно выросли цены на молочную продукцию. И если стоимость 900 мл молока увеличилась на 1 гривну, то вот килограмм творога подорожал почти на 5 гривен. Эксперты считают, что такая тенденция продолжится. По их оценкам, весной ценники на таких продуктах могут прибавить еще 3-4%.

Хоть ритейлеры и правительство сдерживают увеличение цен, расходы производителей «молочки» продолжают расти.

Еще в октябре 2021-го «молочная корзина» (сыр, масло, кефир, молоко) обходилась украинцам в 478,9 грн. А теперь за такой же набор придется заплатить уже 516 грн. К примеру:

— масло подорожало с 48,6 до 53,3 грн (200 гр);

— молоко с 31,28 до 32,4 грн (за 900 мл);

— кефир с 33,73 до 34,82 грн (за 950 мл);

— творог с 49,31 до 51,1 грн (за 300 гр).

Однако такое подорожание для производителей кажется совсем несущественным. С одной стороны подорожание сдерживают супермаркеты (об этом позже), а с другой – правительство, которое ограничивает наценки на масло и молоко.

Можно выделить три основные причины, почему подорожали молочные продукты:

Выросли цены на газ и электроэнергию для производителей;Подорожало молочное сырье (в том числе из-за роста цен на корм);Упала прибыльность производителей молока.

Цены на молочную продукцию во многом зависят от крупных ритейлеров (сетей супермаркетов). Они подписывают договоры с производителями, в которых в том числе указаны и цены. А чтобы поднять стоимость, приходится договариваться с ритейлерами и перезаключать соглашения.

Супермаркеты всегда против такой инициативы: они заинтересованы сохранить свою надбавку еще и предложить продукцию по более низким ценам, чем у конкурентов. Как результат – себестоимость производства выросла значительно, а вот цены растут плавно и с опозданием.

«Тот рост цен, который есть, часто не покрывает все затраты. Некоторые даже работают в убыток. Они бы отыгрались за счет роста цен для ритейлеров, но ритейлеров очень сложно убедить. Есть несколько операторов, и они очень неохотно идут на повышение цен. Это длится месяцами, а если и повышают, то повышение происходит на 2-3% за несколько месяцев», – объясняет директор аналитического агентства «Инфагро» Василий Винтоняк.

Сложные отношения между производителями и ритейлерами – традиция украинского рынка. Прорваться на полки супермаркетов сложно, а те, кому это удается, часто недовольны требованиями сетей магазинов и супермаркетов.

Переработчики коварно поступили, снизив цены на молоко перед самым Новым годом, говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак. По его оценкам, доходность производства молока в профессиональных хозяйствах Украины в январе этого года снизилась на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

А вот эксперт Василий Винтоняк уверен, что весной цены на молочную продукцию продолжат расти.

«И производители, и сети удерживают свои заработки на высоких уровнях. Молочное сырье подорожало. Если смотреть сейчас и то, что было год назад, цена выросла более чем на 15%, и это только цена на сырье. А сырье – основа себестоимости. Значительно выросла стоимость энергоресурсов. Молочная сфера использует много газа, а он подорожал в разы. Электроэнергия также выросла в цене», – пояснил эксперт.

Источник: Обозреватель

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