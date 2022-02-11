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В Харькове началось заседание Президиума Конгресса местных и региональных властей (видео онлайн)

В Харькове началось заседание Президиума Конгресса местных и региональных властей (видео онлайн)

В Харькове началось заседание Конгресса местных и региональных властей.

Как сообщалось, Конгресс местных и региональных властей проходит сегодня, 11 февраля, под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

В мероприятии также участвует председатель ХОГА Олег Синегубов, передает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

«На повестке дня – актуальные вопросы жизнедеятельности как нашего региона, так и всего государства: состояние исполнения закона Украины «Об основах национального сопротивления», обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине, готовность к реализации в текущем году проектов программы Президента Украины «Большое строительство»» , – отметил Олег Синегубов.

Также рассматривают мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилищного фонда.

Среди основных задач Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины содействие налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов. Также мониторинг общественно-политических и социально-экономических действий на региональном и местном уровнях.


Агентство Телевидения Новости

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