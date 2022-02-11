Новая услуга в «Дії»: теперь можно получить справку о страховом и трудовом стаже

Украинцы через приложение «Дія» теперь могут получить справку о своем страховом и трудовом стаже.

Об этом сообщили на странице приложения в Telegram.

Теперь в нем стали доступными для получения справки ОК-5 и ОК-7.

«Это справки о трудовом и страховом стаже, которые нужны для устройства на работу, назначения пенсии, начисления больничных и тому подобное. И теперь их можно получить просто в телефоне», — говорится в сообщении.

Для получения такой справки после авторизации в приложении необходимо перейти в меню «Услуги», далее — «Справки», выбрать нужную и нажать «Заказать».

Агентство Телевидения Новости