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Новая услуга в «Дії»: теперь можно получить справку о страховом и трудовом стаже
Украинцы через приложение «Дія» теперь могут получить справку о своем страховом и трудовом стаже.
Об этом сообщили на странице приложения в Telegram.
Теперь в нем стали доступными для получения справки ОК-5 и ОК-7.
«Это справки о трудовом и страховом стаже, которые нужны для устройства на работу, назначения пенсии, начисления больничных и тому подобное. И теперь их можно получить просто в телефоне», — говорится в сообщении.
Для получения такой справки после авторизации в приложении необходимо перейти в меню «Услуги», далее — «Справки», выбрать нужную и нажать «Заказать».
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