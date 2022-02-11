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В Минздраве рассказали, как сделать прививку от COVID-19 детям и подросткам

В Минздраве рассказали, как сделать прививку от COVID-19 детям и подросткам

Министерство здравоохранения напомнило о правилах вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В Украине дети могут получить прививку Pfizer.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«Напомню, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на средину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, — Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков возрастом от 12 до 18 лет», — отметила чиновница.

В Минздраве напомнили, что для иммунизации ребенка, нужно обратиться в центр вакцинации. Кроме того, с собой необходимо иметь:

свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;идентификационный код;согласие одного из родителей или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).

Напомним, за прошлые сутки в Украине сделали более 72 тысячи прививок от коронавируса.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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