«Харьковоблэнерго» посетил министр энергетики Украины

«Харьковоблэнерго» посетил министр энергетики Герман Галущенко.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, глава профильного министерства познакомился с деятельностью предприятия и провел рабочее совещание с руководящим составом облэнерго.

Визит в общество министр энергетики начал с центральной диспетчерской службы. Именно отсюда осуществляется управление высоковольтными сетями, насчитывающими более 400 подстанций напряжением 110 и 35 кВ, а также около 7 тыс. км воздушных линий. От этих сетей питаются промышленные предприятия, электротранспорт, водоканал, тепловые сети, социальная инфраструктура и жилые районы. Круглосуточно опытные специалисты «Харьковоблэнерго» обеспечивают устойчивое и качественное электроснабжение более 1 млн. 200 тыс. бытовых потребителей и 34 тыс. юридических лиц.

Рабочая встреча Германа Галущенко с менеджментом общества продолжилась в студии оперативных совещаний.

Прежде всего, министр энергетики поинтересовался техническим состоянием электрических сетей и оборудования.

И.о. генерального директора «Харьковоблэнерго» Константин Логвиненко доложил, что в последние годы предприятие успешно выполняет инвестиционную программу, уровень реализации которой превышает 100%. Таким образом, идет планомерная модернизация разветвленного энергетического хозяйства, закладывающая надежный фундамент для развития предприятия. При этом технический директор Алексей Ганус отметил, что в обществе уже разработана программа развития до 2027 года.

Во время встречи поднимался целый ряд неотложных проблем: искусственные препятствия со стороны посторонних лиц для проведения обслуживания сетей, необходимость внесения изменений в действующие нормы и правила в области энергетики и т.д.

Министр Герман Галущенко прислушался к предложениям со стороны харьковских энергетиков, а именно: о целесообразности проведения регулярных выездных совещаний представителей облэнерго с целью обмена опытом. Первая такая встреча, как он заверил, состоится в ближайшее время.

Напомним, 11 февраля 2022 в Харькове состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Основным вопросом будут риски для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Агентство Телевидения Новости