Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:42
Просмотров: 266

Мужчина, признавшийся, что был за рулём, когда кортеж Ярославского насмерть сбил человека, исчез

Мужчина, признавшийся, что был за рулём, когда кортеж Ярославского насмерть сбил человека, исчез

Сегодня в Киевском районном суде должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения мужчине, который заявлял ранее о своей причастности к совершению ДТП на автомобиле из кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Мужчина накануне пришел в полицию и заявил правоохранителям о том, что он находился за рулем во время совершения ДТП на трассе в районе поселка Мартовая в Чугуевском районе, в котором погиб 36-летний местный житель.

Заседание не состоялось в связи с изменением подсудности. При этом 50-летний мужчина, взявший накануне вину на себя в том, что был за рулём и сбил человека, исчез по словам прокуратуры, перестал выходить на связь и в случае необходимости может быть объявлен в розыск.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 