Мужчина, признавшийся, что был за рулём, когда кортеж Ярославского насмерть сбил человека, исчез

Сегодня в Киевском районном суде должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения мужчине, который заявлял ранее о своей причастности к совершению ДТП на автомобиле из кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Мужчина накануне пришел в полицию и заявил правоохранителям о том, что он находился за рулем во время совершения ДТП на трассе в районе поселка Мартовая в Чугуевском районе, в котором погиб 36-летний местный житель.

Заседание не состоялось в связи с изменением подсудности. При этом 50-летний мужчина, взявший накануне вину на себя в том, что был за рулём и сбил человека, исчез по словам прокуратуры, перестал выходить на связь и в случае необходимости может быть объявлен в розыск.

Агентство Телевидения Новости