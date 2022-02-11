Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения Порошенко

Сегодня, 11 февраля, Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко.

Коллегия судей, рассмотрев апелляционные жалобы стороны обвинения и стороны защиты, оставила в силе решение суда первой инстанции относительно меры пресечения Порошенко.

В частности, в постановлении сказано: «Определение Печерского районного суда в виде личного обязательства с возложением процессуальных обязанностей, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 марта 2022 года, оставить в силе».

«Это не поражение и не победа», – прокомментировал решение суда Порошенко.

Напомним, ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

Источник: УНИАН

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