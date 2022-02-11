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Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения Порошенко

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения Порошенко

Сегодня, 11 февраля, Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко.

Коллегия судей, рассмотрев апелляционные жалобы стороны обвинения и стороны защиты, оставила в силе решение суда первой инстанции относительно меры пресечения Порошенко.

В частности, в постановлении сказано: «Определение Печерского районного суда в виде личного обязательства с возложением процессуальных обязанностей, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 марта 2022 года, оставить в силе».

«Это не поражение и не победа», – прокомментировал решение суда Порошенко.

Напомним, ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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