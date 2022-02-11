В Харькове неизвестные повредили памятный знак погибшим воинам УПА.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правонарушители облили монумент красной краской в ​​Молодежном парке.

Сообщение о происшествии поступило 11 февраля в 11:06 в Харьковское районное управление полиции №1 от 45-летнего мужчины.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №1. Проверка продолжается. Полиция устанавливает личности вандалов.

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