COVID-19 на Харьковщине: за сутки — почти 2 тысячи новых случаев

1 995 новых ковид-случаев за сутки на Харьковщине. Число выздоровевших также растет, за минувшие сутки болезнь успели побороть 1206 человек.

Директор департамента здравоохранения Максим Хаустов говорит: регион еще не вышел на пик заболеваемости, поэтому количество больных продолжает ежедневно увеличиваться.

Максим Хаустов, директор Департамента здравоохранения ХОГА

Епідеміологія показує, що ще йде наростання захворюваності, коли ми хоча би утримаємося на два тижні на якихось показниках плюс-мінус, тоді можна сказати що ми достигли умовного плато. Зараз захворюваність ще наростає, невеликими темпами, але наростає.

В Министерстве здравоохранения говорят: во время этой коронавирусной волны наиболее уязвимы перед штаммом «Омикрон» именно дети. Поэтому напоминают, что прививку можно делать с 12 лет. Для этого родителям необходимо просто привести своего отпрыска в центр вакцинации. И нужно взять с собой свидетельство о рождении ребенка или его паспорт. Документы необходимы, чтобы медики внесли информацию о прививках в систему. Вакцинация подростков 12-13 лет возможна только при согласии родителей или опекунов, а вот с 14 лет такое согласие уже необязательно.

Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения

В Україні продовжує зростати кількість дітей, які хворіють на COVID-19 та потрапляють із ним до лікарні. Останні актуальні цифри свідчать про те що на стаціонарному лікуванні знаходиться 2 160 дітей, які захворіли на COVID-19. Та 388 дітей з підозрою на «ковід»

Сами же харьковчане согласны, к вакцинации детей относятся с осторожностью. Говорят, боятся возможных негативных последствий после прививки.

Алла

С одной стороны — да, а с другой — нет. Вакцина непроверенная, так что никто не знает, какие последствия будут.

Владислав

Ну, для детей, на мою точку зрения, не нужна. Почему? Потому что, ну, все равно не доказали еще точность действий этой вакцины, побочку и тому подобное. Больше должно пройти времени.

Между тем правоохранители продолжают следить за соблюдением карантинных правил. Рейдовые группы проверяют общественный транспорт, заведения питания, рынки, торгово-развлекательные центры. В течение недели сотрудники полиции выявили нарушения и составили 8 протоколов.

Агентство Телевидения Новости