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13 февраля Новая почта отмечает 21-й день рождения

13 февраля Новая почта отмечает 21-й день рождения

В честь дня рождения Новая почта проводит всеукраинскую акцию, условия которой распространяются на всех потребителей — как физических лиц, так и бизнес-клиентов:

1. Отправляйте посылку в воскресенье 13 февраля.

2. Получайте 21% скидки на цену доставки.

Специальное предложение действует на доставку посылок и грузов любого веса и в любую точку Украины.

Скидка формируется автоматически во время заполнения накладной. Ограничений на количество доставок нет.

Скидка распространяется на доставку любого количества посылок и грузов. Кроме того, бизнес-клиентам скидка 21% предоставляется дополнительно к уже существующим.

Скидка не распространяется на дополнительные услуги.

Планируйте ваши отправления 13 февраля, в воскресенье!

Больше деталей тут: https://static.novaposhta.ua/sitecard/misc/doc/Pravila_akcii_znyzhka_21.pdf

Новая почта отмечает 21-й день рождения 13.02.22

Агентство Телевидения Новости

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