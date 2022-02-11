Увольнение начальника главка полиции и исчезновение водителя: новые подробности ДТП с кортежем Ярославского

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковщины Станислава Перлина из-за ДТП с автомобилем Александра Ярославского. Соответствующее решение Монастырский принял из-за возможной попытки фальсификации дела. Об этом сообщил накануне вечером на своей странице в Facebook. По его словам, подозрение в ДТП с авто Ярославского объявили мужчине, которого не было на месте аварии.

Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТПД. Монастирський

Монастырский добавил, что из-за попыток скрыть преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Нацполиции. Под личный контроль смертельное ДТП с участием кортежа бизнесмена взяла генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она подчеркнула, что не верит в признание водителя, который заявил, что был за рулем, и отметила, что «поспешный отъезд Ярославского из Украины выглядит странно».

Хотя в пресс-службе компании Ярославского сегодня сообщили, поездка в Лондон носит плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы. Сегодня утром сын бизнесмена выступал на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его жены были забронированы еще 18 января. А с 12 по 19 февраля у Ярославского запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Сообщается в пресс-релизе компании DCH.

Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора у п’ятницю внесе відомості до ЄРДР стосовно співробітників Нацполіції Харківськоі області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осібІ. Венедіктова

Тем временем Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Александр Білка, пресс-секретарь Территориального управления ДБР в г. Полтава

ДБР порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації ДТП з кортежом відомого харківського бізнесмена. Досудове розслідування слідчими Теруправління ДБП Полтави розпочато за фактом притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності. Це ч. 2 ст. 372 ККУ 0

Заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в ДТП сегодня не состоялось.

Наталья Бардина, руководитель аппарата Киевского райсуда

Судове засідання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке планувалося, не відбудеться. Оскільки прокуратурою Харківської області було відізвано клопотання

Причину отзыва ходатайства объясняет, спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко. Говорит, поскольку мужчине изменили подозрение — c ДТП с погибшим и неоказание медпомощи на сокрытие преступления. Поэтому будет решаться вопрос об избрании новой меры пресечения, но в суд мужчина сегодня не пришел.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Контакту з особою нема. Наразі вона не спілкується зі слідчим. Не виходить на зв’язок. Якщо у слідства буде необхідність, аби розшукати особу, та встановити її місцезнаходження можливе, її оголосять в розшук

Между тем сегодня стало известно, что в результате наезда авто из кортежа бизнесмена погиб житель Чугуевского района Харьковщины, его личность установлена. На месте ДТП спустя двое суток после аварии до сих пор лежат обломки от автомобиля и части тела человека. Поэтому на место вызвали полицию.

Дмитрий Чубенко, представитель Харьковской областной прокуратуры

Прокурори та слідчі не повинні збирати всі залишки авто. Прокурорами та слідчими було зібрано всю належну доказову базу, аби встановити, який саме автомобіль, якого кольору, який пластик. Зібрати всі залишки з місця ДТП — такого завдання перед слідством не стоїть

Между тем, СМИ опубликовали видео кортежа Ярославского, который проезжал Чугуев по дороге из Харькова в сторону Мартовой примерно в то же время, когда произошло ДТП. Утверждается, что оно снято через несколько минут после ДТП, которое произошло на выезде из Чугуева в сторону Харькова. После чего кортеж, якобы развернулся и уехал в обратном направлении, в Мартовую.

На этих кадрах, снятых около 23:00 9 февраля, можно увидеть, как автомобили один за другим едут с большой скоростью. Впрочем, ни марки машин, ни кто ими управлял, ни сколько людей в них находилось разглядеть невозможно.

ДТП с кортежем Ярославского прокомментировал и мэр Харькова Игорь Терехова. Просит общественность дождаться расследования дела и не делать поспешных выводов.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Александр Ярославский очень взвешенный человек. И если бы он был там на трассе, то я уверен на 1000 процентов, что он бы не допустил такого. Второе, то что касается, что он был пьяный, я знаю его много лет и могу с полной уверенностью сказать, что это человек, который не пьет и исповедует здоровый образ жизни

В полиции сообщили, что ночью у Ярославского проводились обыски. Полицейские пришли в его гостиницу в центре Харькова и по месту жительства бизнесмена. Кроме того, полицейские пришли по месту жительства водителя, признавшегося в совершении смертельного ДТП и якобы покинувшего пешехода на дороге, думая, что это было животное. По результатам обысков были изъяты два автомобиля, серверы, информация с которых тщательно отрабатывается.

Агентство Телевидения Новости