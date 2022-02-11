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СНБО ввел санкции против телеканала «Наш»
Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 февраля принял решение о введении санкций против телеканала «Наш» Евгения Мураева.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.
Санкции против телеканала введены на 5 лет.
Отмечается, что санкции введены против компаний «Наш 24», «Наш 365» и «Наша Прага», а также кипрской компании, которая, по утверждению СНБО, владеет этими компаниями.
Санкции введены по представлению Службы безопасности Украины.
Также сегодня в Харькове во время выездного заседания СНБО под стенами ХОГА прошла акция, на которой люди требовали закрыть вещание телеканала «Наш».
Источник: УНИАН
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