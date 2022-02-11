В Харькове прошел Конгресс местной и региональной власти

Конгресс местной и региональной власти – совещание, в котором, кроме представителей центральной власти, принимают участие мэры городов и руководители регионов, чтобы определять основные задачи, обсудить проблемы и пути их решения. В повестке дня было 4 вопроса: презентация программы по энергосбережению, доплаты врачам и «Большое строительство».

Губернатор Олег Синегубов не остановился на теме харьковского онкоцентра, который является для региона объектом номер один, и сейчас там приостановлены работы. Но обратил внимание на необходимость реконструировать областную детскую и взрослые больницы. Смета обоих проектов — под 7 млрд. гривен

Олег Синегубов, глава ХОГА

Ми вже передбачаємо на цю сесію виділення першіх 50 млн грн. на цю лікарню, розуміючи її критичну важливість для мешканців міста й області. Нажаль, в цій лікарні не було реалізовано щодо реконструкції приймальних відділень, ми також просимо тут підтримки для будівництва цього проекта, й по цій програмі надати нам КТ, МРТ, рентген, як по другим приймальним віділенням

Также Синегубов отметил, что в харьковские объекты «Большого строительства» входят инфраструктурные проекты – дендропарк «Зеленый каркас» на Журавлевке, Ледовая арена и океанариум. Стоимость последнего – полмиллиарда.

Мэр Харькова Игорь Терехов выразил надежду на то, что на Банковой помогут с финансированием дома для рыб. Как и с развязкой на Киевской, которая сделает движение в Харькове более безопасным. На вторую идею Зеленский отреагировал быстрее.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Очень хочется, чтобы в этом зоопарке был океанариум. Для Харькова, как для сухопутного города это очень важно. Я уверен, что мы вместе реализуем этот проект, мы как мэрия города Харькова — готовы софинансировать. Поэтому очень хотелось, чтобы Вы, шановний пане Президент, дали доручення. Ну, и очень хочу, чтобы еще один проект, который бы осуществлен в Харькове в рамках многоуровневого будівництва, — это многоуровневая развязка.

Однако главной темой стала подготовка войск терробороны. Президент подчеркнул, что это именно новые армейские подразделения. Их укомплектованием, обучением и размещением заняты военные, хотя и при поддержке местных администраций. И военным в этом вопросе главное — не мешать. Научить планируется до 2 млн мотивированных украинцев, готовых в любой момент стать в ряды армии. Плюс — подготовить добровольческие отряды среди гражданских.

Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины

Це така сила, яка дійсно може стримувати ворога та його думку від бажання вступити на нашу землю. Адже ціна, яку він буде платити за це, величезна. Мета цього, щоб супротив був у кожному місці, у кожному селі, у кожній вулиці та кожному будинку.

Президент поручил через две недели доукомплектовать силы терробороны местным администрациям. Но заверил, что Харьков, несмотря даже на то, что мэр города и часть его жителей говорят по-русски, никто не сдаст.

Владимир Зеленский, Президент Украины

Мы знаем, что в городе Харькове многие говорят по-русски, но думают по-украински и очень проукраински. Поэтому Харьков не сдали в 2014-м году оккупантам. Уверен, что харьковчане всегда будут достойно защищать свой город, а ми всі разом будемо захищати свою державу.

Тема безопасности и доукомплектации сил обороны стала главной темой уже на выездном заседании СНБО. Там в закрытом формате были рассмотрены вопросы ситуации на границе и возможной российской агрессии. Все, что происходит на границе, известно, отметил секретарь совета СНБО Алексей Данилов, и причин для каких-то экстренных действий нет, в том числе — для вывоза дипломатических документов.

Также на заседании обсудили вопрос предоставления военной помощи Украине, ее уже поступило 25 самолетов. И подтверждено, что силы терробороны увеличат до 2 млн человек.

Главной, но ожидаемой новостью стало наложение экономических санкций и фактически закрытие телеканала НАШ Евгения Мураева и его спутников. Сроком на 5 лет.





Агентство Телевидения Новости