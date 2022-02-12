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Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня,12 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №3) до 17:00 12.02.22 г., ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), ул. Данилевского, 10 (п. №9, стояк), ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 12.02.22 г.

Киевский районул. Гвардейцев Широнинцев, 84 (п. №1) в 17:00 12.02.22 г.

Московский район:пер. Адыгейский, 18 в 17:00 12.02.22 г., ул. Гарибальди, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 12.02.22 г.

Новобаварский район:ул. Полтавский шлях, 155 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 12.02.22 г.

Слободской район:ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк) до 17:00 14.02.22 г.

Холодногорский районул. Холодногорская, 11 (п. №6, стояк) до 17:00 12.02.22 г.

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