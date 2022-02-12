В Украине за сутки зафиксировали более 38 тысяч случаев заболевания СOVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 38 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 11 февраля в Украине: зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 029, медработников – 864», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 753 заболевших, летальных исходов – 265, выздоровели 19 943 человека.

За время пандемии в Украине зафиксировали 4 501 182 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 3 770 769 человек, умерли – 102 668.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах следующее:

г. Киев – 4229;

Винницкая область – 720;

Волынская область – 1060;

Днепропетровская область – 2596;

Донецкая область – 1808;

Житомирская область – 1489;

Закарпатская область – 795;

Запорожская область – 1276;

Ивано-Франковская область – 791;

Киевская область – 1326;

Кировоградская область – 487;

Луганская область – 783;

Львовская область – 2351;

Николаевская область – 1013;

Одесская область – 3670;

Полтавская область – 1407;

Ровенская область – 1145;

Сумская область – 1671;

Тернопольская область – 813;

Харьковская область – 1736;

Херсонская область – 1604;

Хмельницкая область – 1813;

Черкасская область – 1246;

Черновицкая область – 789;

Черниговская область – 1594.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отстутствуют.

Кроме того, за минувшие сутки были вакцинированы против COVID-19 74 038 человек, первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу — 725 человек, бустерную дозу – 20 767.

С начала вакцинальной кампании в стране прививки получили 15 561 673 человека, из них первую дозу получили 15 561 671 человек, две дозы – 14 932 864 человека, дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек.

Всего в Украине проведено 31 071 505 прививок от COVID-19.

Днем ранее, 11 февраля, в Украине за сутки выявили 41 229 заболевших СOVID-19.

Агентство Телевидения Новости