В Украине за сутки зафиксировали более 38 тысяч случаев заболевания СOVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 38 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19.
Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 11 февраля в Украине: зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 029, медработников – 864», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 753 заболевших, летальных исходов – 265, выздоровели 19 943 человека.
За время пандемии в Украине зафиксировали 4 501 182 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 3 770 769 человек, умерли – 102 668.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах следующее:
г. Киев – 4229;
Винницкая область – 720;
Волынская область – 1060;
Днепропетровская область – 2596;
Донецкая область – 1808;
Житомирская область – 1489;
Закарпатская область – 795;
Запорожская область – 1276;
Ивано-Франковская область – 791;
Киевская область – 1326;
Кировоградская область – 487;
Луганская область – 783;
Львовская область – 2351;
Николаевская область – 1013;
Одесская область – 3670;
Полтавская область – 1407;
Ровенская область – 1145;
Сумская область – 1671;
Тернопольская область – 813;
Харьковская область – 1736;
Херсонская область – 1604;
Хмельницкая область – 1813;
Черкасская область – 1246;
Черновицкая область – 789;
Черниговская область – 1594.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отстутствуют.
Кроме того, за минувшие сутки были вакцинированы против COVID-19 74 038 человек, первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу — 725 человек, бустерную дозу – 20 767.
С начала вакцинальной кампании в стране прививки получили 15 561 673 человека, из них первую дозу получили 15 561 671 человек, две дозы – 14 932 864 человека, дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек.
Всего в Украине проведено 31 071 505 прививок от COVID-19.
Днем ранее, 11 февраля, в Украине за сутки выявили 41 229 заболевших СOVID-19.