На Харьковщине за сутки умерли 14 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 был подтвержден у 1736 человек.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, 999 из них – жители Харьковского района (872 – города Харькова), 314 заболевших – жители Изюмского, 132 – Купянского, 121 – Лозовского, 70 – Чугуевского, 51 – Красноградского, 49 – Богодуховского районов.

За сутки выздоровело 1078 больных, умерли – 14.

Всего по области зарегистрировано 289 264 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 245 304 больных выздоровели, 6712 – умерли.

С начала вакцинальной кампании на Харьковщине от коронавируса привиты 1 151 869 человек – 54%. Получили полный курс прививки – 1 065 163 – 50%. Дополнительную дозу получили 1783 человека, бустерную – 30 329.

За прошедшие сутки на Харьковщине от коронавируса были привиты 6 659 человек.

Агентство Телевидения Новости