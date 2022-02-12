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На Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику

На Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали военную технику, размещенную оккупантами с нарушением линий отвода или вне выделенных мест хранения вооружения.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ

Миссия зафиксировала 8 гаубиц («Лягушки», «Гвоздики» и др.) и 3 реактивные системы залпового огня («Грады»), размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в том числе

на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)вблизи н. п. Мануйловка (65 км к востоку от Донецка).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области СММ зафиксировала 10 танков на полигоне недалеко от Тернового.

Источник: Украинская правда

Агентство Телевидения Новости

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