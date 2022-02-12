Харьковский «Металлист» не сумел выиграть Winter Cup 2022

После побед в первых двух турах над одесским «Черноморцем» в серии послематчевых пенальти и над ровенским «Вересом» в основное время, в заключительном, 3-м туре турнира Winter Cup в Турции харьковский «Металлист» играл против житомирского «Полесья».

И у «Металлиста» и у «Полесья» перед их очным поединком было по 5 очков. Таким образом, победитель матча становился обладателем трофея.

Победу одержало «Полесье» — 2:0.

Для «Металлиста» этот матч стал последним на тренировочном сборе в Турции. Сегодня харьковская футбольная команда возвращается домой.





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