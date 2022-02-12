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Коноплянка трудоустроился в Польше

Коноплянка трудоустроился в Польше

Бывший футболист сборной Украины 32-летний Евгений Коноплянка, не попадавший в основной состав донецкого «Шахтера», нашел себе новый клуб.

Коноплянка перешел в польскую «Краковию» из Кракова.

Украинский полузащитник уже официально представлен в качестве игрока «Краковии». Коноплянка будет играть за эту польскую команду под 80-м номером.

#niespodzianka pic.twitter.com/oFcr4Sq6Mo— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) February 11, 2022

Агентство Телевидения Новости

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