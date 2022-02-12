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«Fitch» изменил прогноз по рейтингу города Харькова

«Fitch» изменил прогноз по рейтингу города Харькова

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте с «положительного» на «стабильный» и подтвердило РДЭ.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента экономики и коммунального имущества, прогноз по РДЭ города Харькова был изменен в связи с изменением прогноза на «стабильный» по суверенным рейтингам Украины 4 февраля.

Кредитоспособность города Харькова осталась на прежнем уровне и соответствует «b+».Эксперты «Fitch Ratings» по-прежнему считают, что рейтинги города Харькова сдерживаются суверенным рейтингом Украины.

Агентство Телевидения Новости

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