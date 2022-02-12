Выходные и праздники в марте: сколько будут отдыхать украинцы

В марте 2022 года у украинцев будет 9 официальных выходных. Однако один выходной день придется отработать в субботу.

Украинцы традиционно будут отмечать Международный женский день, который приходится на 8 марта. Этот день является государственным выходным. Поскольку 8 марта выпадает на вторник, то понедельник, 7 марта, также будет нерабочим, но его придется отработать в субботу, 12 марта.

Так, по случаю празднования «женского дня» украинцы получат четыре выходных дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта. Также выходными будут субботы и воскресенья: 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

Какие религиозные праздники отмечают в марте:

1-6 марта — Масленица;6 марта — Прощеное воскресенье;9 марта — Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;19 марта — Вселенская родительская суббота;22 марта — 40 мучеников Севастийских.

Также в марте отмечают Всемирный день водных ресурсов (22 марта) и День Национальной гвардии Украины (26 марта).

Источник: РБК-Украина

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