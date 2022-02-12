На Журавлевке нашли утонувшего мужчину, который в январе пропал без вести

В Журавлевском гидропарке в Харькове в воде обнаружили утопленника.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Там же опубликовано фото с места происшествия.

По словам очевидцев, к руке мужчины был привязан шлакоблок.

По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, об обнаружении неизвестного, плавающего в воде, в полицию сообщил прохожий вечером 11 февраля.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что умершим оказался 47-летний харьковчанин, который с 25 января числился как без вести пропавший.

На его теле не выявили признаков насильственной смерти. Он покончил жизнь самоубийством.

Труп был направлен на экспертное исследование.

Агентство Телевидения Новости