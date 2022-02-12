Угроза вторжения РФ: в МИД Украины призвали сохранять спокойствие и избегать паники

Министерство иностранных дел Украины заверило, что дипломаты прилагают все возможные усилия на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины о мерах по противодействию агрессивным действиям РФ.

«С самого начала эскалации со стороны России руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а любые агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь. В частности, вчера на заседании СНБО под председательством президента Зеленского состоялся тщательный анализ текущей ситуации безопасности и дальнейших действий Украины. Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнером Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставленной макрофинансовой помощи», — заявили в МИДе.

В ведомстве отметили, что «ныне критически важно сохранять спокойствие». Также украинские дипломаты призвали избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

«Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию о безопасности, позволяющую принимать своевременные действия», — добавили в МИД.

Отметим, что народные депутаты из фракций «Европейская солидарность» и «Голос» требуют собрать согласительный совет и внеочередное закрытое заседание Верховной Рады.

Ранее МИД Великобритании обратился к британским гражданам с просьбой не ездить в Украину, а находящимся здесь рекомендовали выехать за ее пределы.

Посол Великобритании и глава делегации Европейского союза в Украине остаются работать в Киеве, несмотря на сообщения об эвакуации части дипломатических работников.

Источник: Левый Берег

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