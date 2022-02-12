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Спринтерская гонка биатлонистов на зимней Олимпиаде. Два украинца в ТОП-15
На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине сегодня биатлонисты бежали спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами.
Лучшим из украинских спортсменов стал Дмитрий Пидручный. С одним промахом он отстал на 1 минуту 18,6 секунды от новоявленного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Тингеса Бё и занял 13-е место.
Также один промах и 15-е итоговое место у украинца Артёма Примы. При этом Прима уступил Пидручному 0,8 секунды.
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