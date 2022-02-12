Спринтерская гонка биатлонистов на зимней Олимпиаде. Два украинца в ТОП-15

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине сегодня биатлонисты бежали спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Лучшим из украинских спортсменов стал Дмитрий Пидручный. С одним промахом он отстал на 1 минуту 18,6 секунды от новоявленного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Тингеса Бё и занял 13-е место.

Также один промах и 15-е итоговое место у украинца Артёма Примы. При этом Прима уступил Пидручному 0,8 секунды.

Агентство Телевидения Новости