Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:45
Просмотров: 108

Спринтерская гонка биатлонистов на зимней Олимпиаде. Два украинца в ТОП-15

Спринтерская гонка биатлонистов на зимней Олимпиаде. Два украинца в ТОП-15

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине сегодня биатлонисты бежали спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Лучшим из украинских спортсменов стал Дмитрий Пидручный. С одним промахом он отстал на 1 минуту 18,6 секунды от новоявленного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Тингеса Бё и занял 13-е место.

Также один промах и 15-е итоговое место у украинца Артёма Примы. При этом Прима уступил Пидручному 0,8 секунды.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 