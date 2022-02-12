Харьковские фигуристы сумели продлить себе пребывание на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Танцевальные пары вступили сегодня в борьбу за награды на турнире на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине-2022.

Украину в этой дисциплине представляют харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин.

Из 23 дуэтов, выступавших сегодня в ритм танце, Назарова и Никитин, получив 65,53 балла, заняли 20-е место.

И как раз 20 танцевальных пар допускаются до произвольной программы. Таким образом, подопечные Галины Чуриловой выступят еще на зимней Олимпиаде-2022 в произвольной программе.

Агентство Телевидения Новости