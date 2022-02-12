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Под Харьковом во время движения загорелся легковой автомобиль

Под Харьковом во время движения загорелся легковой автомобиль

В Харьковском районе на дороге во время движения загорелся автомобиль «ЗАЗ».

Информация о пожаре на дороге Новая Водолага – Валки Харьковского района поступила спасателям сегодня, 12 февраля, в 8:42, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия выехало отделение 56-й Государственной пожарно-спасательной части из Новой Водолаги.

На момент прибытия спасателей в легковушке горел моторный отсек и салон. Площадь пожара составляла 5 кв.м.

В 9:03 пожар спасатели локализовали, а в 9:45 — ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания авто устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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