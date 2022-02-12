Сегодня 17:57
Просмотров: 58
Драка команда на команду. Арбитр показал 4 красные карточки
Футболисты устроили битву в компенсированное время матча.
В 22-м туре чемпионата Португалии по футболу встречались два лидера — «Порту» и лиссабонский «Спортинг».
Матч завершился вничью 2:2, в результате чего «Порту» сохранил преимущество в 6 очков над «Спортингом».
Завершился же матч дракой команда на команду, в результате чего арбитр показал 4 красные карточки, удалив по два футболиста «Порту» и «Спортинга».
Загрузка...