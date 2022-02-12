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Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в районе Мерефы (видео)
Сегодня в 14:08 на трассе Харьков – Лозовая в районе Мерефа столкнулись три авто: были госпитализированы трое пострадавших, в том числе 8-летний ребенок.
Предварительно установлено, что 51-летний водитель Toyota на повороте не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся и столкнулся с Renault Trafic и ВАЗ 21099.
В результате ДТП ушибы получили водитель Toyota и его 8-летний сын. Также ушибы и перелом получила 47-летняя пассажирка Renault.
Пострадавшие доставлены в харьковскую больницу. Информация зарегистрирована в Едином учете.
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