В Харькове нетрезвый сотрудник ГБР пытался скрыться от патрульных

ГБР проводит внутреннее расследование дорожного инцидента в Харькове с участием сотрудника Бюро.

По информации Нацполиции, 12 февраля в Харькове сотрудник ГБР на личном авто не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования патрульные остановили автомобиль. Водитель авто, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, представился сотрудником ГБР.

Наличие в крови алкоголя было подтверждено освидетельствованием.

Как сообщили в ГБР, по результатам внутренней проверки в отношение данного сотрудника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения.

Агентство Телевидения Новости