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В Харькове нетрезвый сотрудник ГБР пытался скрыться от патрульных
ГБР проводит внутреннее расследование дорожного инцидента в Харькове с участием сотрудника Бюро.
По информации Нацполиции, 12 февраля в Харькове сотрудник ГБР на личном авто не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования патрульные остановили автомобиль. Водитель авто, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, представился сотрудником ГБР.
Наличие в крови алкоголя было подтверждено освидетельствованием.
Как сообщили в ГБР, по результатам внутренней проверки в отношение данного сотрудника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения.
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