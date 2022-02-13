Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:53
Просмотров: 173

В Харькове нетрезвый сотрудник ГБР пытался скрыться от патрульных

В Харькове нетрезвый сотрудник ГБР пытался скрыться от патрульных

ГБР проводит внутреннее расследование дорожного инцидента в Харькове с участием сотрудника Бюро.

По информации Нацполиции, 12 февраля в Харькове сотрудник ГБР на личном авто не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования патрульные остановили автомобиль. Водитель авто, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, представился сотрудником ГБР.  

Наличие в крови алкоголя было подтверждено освидетельствованием.

Как сообщили в ГБР, по результатам внутренней проверки в отношение данного сотрудника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 