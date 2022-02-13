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COVID-19: за сутки в Украине 24,5 тысячи заболевших, 140 человек умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 24 518 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 1 961 ребенок и 329 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 3 935 человек;летальных случаев – 140;выздоровели – 8 288 человек.

Днем ранее было выявлено 38 212 инфицированных и зафиксировано 265 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (2405), а также в Харьковской (2046), Одесской (1979), Сумской (1527) и Днепропетровской (1424) областях.

Агентство Телевидения Новости

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