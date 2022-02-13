Победительницу отбора на «Евровидение-2022» Алину Паш нашли в базе «Миротворца»

Победительницей Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2022» стала певица Alina Pash с треком «Тени забытых предков».

Она получила всего 15 баллов: 8 от жюри и 7 – от зрителей. Второе место заняла группа Kalush Orchestra (6 баллов от жюри и 8 от зрителей), а третье – Wellboy (7 и 6 баллов соответственно), сообщает hromadske.ua.

Согласно этим результатам, Alina Pash должна представлять Украину на 66 песенном конкурсе «Евровидение-2022» на арене PalaOlimpico в итальянском городе Турин.

В сети активно обсуждается то, что еще до нацотбора певица оказалась в центре скандала: выяснилось, что Alina Pash выступала в Крыму после его аннексии в 2014 году, а в 2018 ездила в Москву. Артистка попала в базу «Миротворец», ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы. Однако организаторы национального отбора не усмотрели оснований для дисквалификации финалистки.

Также, занявшие второе место участники группы Kalush Orchestra заявили о фальсификации, передает «Суспільне». Группа говорит, что будет «думать о суде», и требует у организаторов нацотбора показать результаты зрительского голосования.

Агентство Телевидения Новости