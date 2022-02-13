В Харьковской области за сутки: больше 2 тысяч заболевших и 12 умерших

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 2046 новых случаев заболевания коронавирусом, 12 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1736 случаях и было зафиксировано 14 летальных исходов.

По данным Харьковского областного лабцентра, большинство заболевших (1211) – жители Харькова. По 190 заболевших – в Харьковском и Лозовском районах, 164 – в Чугуевском, 141 – в Богодуховском, 73 – в Купянском, 60 – в Изюмском и 17 – в Красноградском районах.

По количеству заболевших Харьковщина на сегодня на втором месте. На первом – Киев (2405 заболевших), на третьем – Одесская область (1979).

Агентство Телевидения Новости