Воздушное движение над Украиной может быть приостановлено уже с понедельника – нардеп Гончаренко

Скорее всего, с 16:00 понедельника, 14 февраля, воздушное движение в Украине будет приостановлено, сообщает нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, сообщает «Новое Время».

Как пояснил Гончаренко, это связано с тем, что одна из крупнейших страховых британских компаний с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращает страховку гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины. По информации нардепа, компания уже направила авиакомпаниям сообщение об этом.

«Владельцы самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. В настоящее время KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France», – отметил Гончаренко.

«Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше это делать уже. Потому что в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно», – добавил нардеп.

Так, самолет SkyUp Фуншал-Киев сел в Кишиневе из-за запрета владельца самолета на влет в воздушное пространство Украины, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на сайт авиакомпании.

«Из-за требований владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). SkyUp вместе с Посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров в Украину», – говорится в сообщении SkyUp.

12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.

Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.

Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев.

Агентство Телевидения Новости