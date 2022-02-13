Определился клубный чемпион мира по футболу

Для выявления обладателя суперпочетного трофея понадобился овертайм.

В Абу-Даби в финале клубного чемпионата мира встретились действующий победитель Лиги Чемпионов английский «Челси» и действующий обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас».

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. А победный гол в овертайме — на 117-й минуте матча забил с пенальти Кай Хеверц.

Лондонский «Челси» впервые в своей истории стал клубным чемпионом мира.





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