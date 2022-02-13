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В МОЗ обновили карантинное разделение: большинство областей – в «оранжевой» и «красной» зонах

В МОЗ обновили карантинное разделение: большинство областей – в «оранжевой» и «красной» зонах

По состоянию на утро 13 февраля в Украине только две области соответствуют показателям «желтой» зоны карантина. Остальные регионы достигли «оранжевого» или «красного» уровней эпидопасности, сообщает UA.NEWS со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Несколько дней подряд в Украине была только одна «желтая» область, сегодня таких регионов уже два. Показатели улучшились в Харьковской области. Таким образом, «желтому» уровню эпидемиологической опасности соответствуют Полтавская и Харьковская области.

В «красной» зоне остаются:

Закарпатская;Ивано-Франковская;Луганская;Ровенская;Хмельницкая.

Показатели остальных областей Украины соответствуют «оранжевой» зоне. Если ситуация в них ухудшится, то в этих регионах также введут локдаун.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса пока далека от своего завершения в мире. Из-за того, что будут появляться новые, другие штаммы COVID-19.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 24 518 новых случаев коронавируса. Среди инфицированных 1 961 ребенок и 329 медицинских работников.

Агентство Телевидения Новости

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