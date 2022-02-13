В МОЗ обновили карантинное разделение: большинство областей – в «оранжевой» и «красной» зонах
По состоянию на утро 13 февраля в Украине только две области соответствуют показателям «желтой» зоны карантина. Остальные регионы достигли «оранжевого» или «красного» уровней эпидопасности, сообщает UA.NEWS со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Несколько дней подряд в Украине была только одна «желтая» область, сегодня таких регионов уже два. Показатели улучшились в Харьковской области. Таким образом, «желтому» уровню эпидемиологической опасности соответствуют Полтавская и Харьковская области.
В «красной» зоне остаются:
Закарпатская;Ивано-Франковская;Луганская;Ровенская;Хмельницкая.
Показатели остальных областей Украины соответствуют «оранжевой» зоне. Если ситуация в них ухудшится, то в этих регионах также введут локдаун.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса пока далека от своего завершения в мире. Из-за того, что будут появляться новые, другие штаммы COVID-19.
За минувшие сутки в Украине обнаружили 24 518 новых случаев коронавируса. Среди инфицированных 1 961 ребенок и 329 медицинских работников.