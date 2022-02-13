В Харькове забегом почтили память бойцов, погибших во время Широкинской операции под Мариуполем

Сегодня, 13 февраля, более 200 харьковчан присоединились к забегу в память погибших, которые защищали Мариуполь от сепаратистов и российских военных.

Один из организаторов, Евгений Ткаченко, говорит, что таким образом они вспомнили украинцев, которые отдали свою жизнь за оборону территорий страны.

Евгений Ткаченко, организатор забега

Пробігли дистанцію від Майдану Небесної Сотні до Меморіалу Захисників України та назад. Кожен з учасників замість номеру отримав позивний одного із загиблих воїнів цієї операції. Зараз, як ніколи, важливо пам’ятати та вшановувати кращих синів України. Та підіймати різними заходами патріотичний дух харків’ян, як ми це робили заходами по типу Маршу Єдності.

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